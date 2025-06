Osimhen Juventus il bomber non tramonta! È il preferito di Tudor insieme ad un altro attaccante Importanti novità sul fronte attacco

Il mercato bianconero si infiamma con grandi novità: Osimhen, il bomber che non tramonta, rimane una priorità per Tudor, affiancato da Jonathan David. La Juventus pianifica un’estate all’insegna di attaccanti di livello, con nomi caldi e strategie ambiziose per rinforzare il reparto offensivo. La sfida è aperta, e i tifosi sono in trepidante attesa di scoprire quale sarà la mossa vincente per questa stagione cruciale.

Osimhen Juventus, il bomber non tramonta! È il preferito di Tudor insieme a Jonathan David: il piano del club bianconero per l'estate. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il mercato Juventus continua a ruotare attorno al nuovo attaccante. Stando al quotidiano, accanto ai nomi di David e Osimhen – che sono i preferiti da Tudor – non tramontano nemmeno queste tre idee: Jackson del Chelsea, Retegui dell'Atalanta e Castro del Bologna. In ogni caso, in cima alla lista rimane il bomber del Napoli: i bianconeri ci proveranno fino in fondo.

