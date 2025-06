Osimhen-Juve | niente scambio con Vlahovic | Conte vuole un’altra pedina bianconera

Il mercato estivo entra nel vivo e le strategie dei grandi club si fanno sempre più intricate. Tra smentite e desideri nascosti, il Napoli e la Juventus si contendono un attaccante che può fare la differenza: Victor Osimhen. Mentre si parla di niente scambio con Vlahovic, Antonio Conte avrebbe messo gli occhi su un’altra pedina bianconera, alimentando il duello tra i due club per il centravanti nigeriano. Il futuro di Osimhen è ancora tutto da scrivere, e le prossime settimane saranno decisive.

Il serbo non è la prima scelta di Antonio Conte. Un altro giocatore piace al tecnico partenopeo, sempre bianconero. In casa Napoli c'è un nome caldissimo che, probabilmente, rimarrà tale per tutta la sessione del calciomercato estivo. A meno che non si arrivi a un soluzione prima del gong finale. Stiamo parlando di Victor Osimhen. Il giocatore di proprietà del Napoli è pronto a fare ritorno in Campania dopo l'esperienza in Turchia. Nel corso dell'ultima annata Osimhen ha indossato la casacca del Galatasaray. Ha vinto una Coppa di Turchia e il corrispettivo campionato.