Oscar Riesebeek entra nella storia del ciclismo, ma in modo poco glorioso. Il corridore olandese dell’Alpecin-Deceuninck è stato il primo a ricevere un cartellino rosso per accumulo di ammonizioni, segnando un episodio unico nel Giro del Belgio. Dopo aver iniziato con un’ammonizione per un passaggio non autorizzato, la sua sospensione si è conclusa con una squalifica che ha lasciato il segno. Ecco cosa è successo e quanto durerà la sua sospensione.

Entra nella storia, in modo negativo, Oscar Riesebeek. Il neerlandese dell’Alpecin-Deceuninck è diventato infatti il primo corridore ad essere squalificato in una corsa a causa di una somma di cartellini gialli. Il classe 1992 al Giro del Belgio era stato ammonito la prima volta alla fine della seconda tappa a causa di un passaggio non facente parte del percorso di gara. Ieri, nella frazione conclusiva, oltre al danno la beffa: passaggio alla sinistra della carreggiata, spallata con un corridore della Ineos Grenadiers, bruttissima caduta e ritiro. Successivamente la decisione della giuria: altro cartellino giallo, squalifica per sette giorni ed estromissione dalla gara (ma si era già ritirato). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Oscar Riesebeek nella storia: primo corridore a subire il cartellino rosso! Cosa ha fatto e quanto durerà la sospensione

