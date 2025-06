Osasuna l’italiano Alessio Lisci è il nuovo allenatore

L'Osasuna annuncia con entusiasmo l'arrivo di Alessio Lisci, il nuovo allenatore italiano che guiderà la squadra per i prossimi due anni. Con la sua esperienza e visione innovativa, promette di portare un nuovo impulso alla formazione basca. La Liga si prepara a vivere una stagione entusiasmante sotto la sua guida. La sfida è lanciata: sarà lui a scrivere il prossimo capitolo del club?

Alessio Lisci è il nuovo allenatore dell`Osasuna. L`italiano ha firmato un contratto biennale La Liga, dalla prossima stagione avrà un allenatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Osasuna, l’italiano Alessio Lisci è il nuovo allenatore - Arriva nel massimo campionato spagnolo dopo l’esperienza al Mirandés in Segunda Division. Scrive gianlucadimarzio.com

