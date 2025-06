Orvieto diventa un set Al via le riprese di E' andata così con Mastandrea Lodovini e Riondino

Orvieto si trasforma in un palcoscenico di cinema, accogliendo le riprese di "E’ andata così", il nuovo film con Valerio Mastandrea, Michele Riondino e Valentina Lodovini. La città, con il suo suggestivo centro storico, diventa protagonista di questa emozionante produzione, coinvolgendo trenta comparse e diverse maestranze locali. Un’occasione unica per scoprire come Orvieto si possa reinventare come set cinematografico, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile e...

Orvieto, 23 giugno 2025 – Ciak anche a Orvieto per “E’ andata così”, il film per il cinema che vede nel cast Valerio Mastandrea, Michele Riondino, Valentina Lodovini e Leonardo Lidi. La troupe è in città oggi e domani per gli allestimenti e le riprese che si terranno al Teatro Mancinell i, lungo Corso Cavour, via del Duomo e in altri scorci del centro storico. Circa trenta le comparse coinvolte oltre a numerose maestranze locali. Il film per la regia di Gianni Zanasi e la scenografia di Tonino Zera, premiato agli ultimi David di Donatello, è prodotto da Pupkin Productions, Paco Cinematografica e Vision Distribution, con il co-produttore spagnolo Neo Art Producciones S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orvieto diventa un set. Al via le riprese di "E' andata così" con Mastandrea, Lodovini e Riondino

In questa notizia si parla di: orvieto - riprese - andata - così

Addio Quattordicesima, niente soldi extra a giugno e a luglio | Italiani disperati: per quest’anno è andata così - Quest'anno molti lavoratori italiani si trovano a dover rinunciare alla Quattordicesima, con conseguenze drammatiche per le loro finanze.

Due giornate in arrivo per il ciak a Orvieto della pellicola “E’ andata così” Vai su Facebook

Orvieto diventa un set. Al via le riprese di E' andata così con Mastandrea, Lodovini e Riondino; Ciak si gira. A Orvieto le riprese del nuovo film con Valerio Mastandrea, Michele Riondino e Valentina Lodovini; Ciak a Orvieto per il film E' andata così: il 23 e 24 giugno le riprese con Valerio Mastandrea, Valentina Lodovini e Michele Riondino.