Ortona 26 giugno | una giornata per riflettere su droghe e giovani l’appello del Centro di prevenzione e accoglienza

Ortona, 26 giugno – una giornata dedicata a riflettere sulle sfide delle droghe tra i giovani. Dal 1987, la Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe invita a sensibilizzare su un tema cruciale per le nuove generazioni. In questa occasione, il Cipa – Centro di Prevenzione e Accoglienza – rinnova il suo impegno, dimostrando quanto sia fondamentale unire le forze per promuovere consapevolezza, prevenzione e speranza.

Il 26 giugno si celebra, come ogni anno dal 1987, la Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droghe, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni unite per sensibilizzare sui danni causati da sostanze stupefacenti e alcol. In questa ricorrenza, il Cipa – Centro di.

