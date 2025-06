Orrico M5s al ministro Foti | Fare chiarezza sui fondi contro la povertà educativa al Sud

L'orrico del Movimento 5 Stelle al Ministro Foti scuote le acque della politica con una richiesta di chiarezza sulla gestione dei fondi dedicati alla lotta contro la povertà educativa nel Sud Italia. In un momento cruciale per il PNRR, la domanda si fa urgente: come verranno impiegati i fondi previsti per il 2025? È ora che le risorse vengano utilizzate al meglio per un Sud che merita un futuro più luminoso.

«Ho presentato un'interrogazione al Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Foti per chiedere chiarezza sulla gestione delle risorse destinate alla lotta contro la povertà educativa nel Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 5 del PNRR. Nello specifico, chiedo al Ministro come intenda utilizzare i fondi previsti per l'annualità 2025, che sembrerebbero ora destinati.

