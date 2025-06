oroscopo provocatorio e pungente della settimana dal 23 al 29 giugno 2025

Benvenuti all’oroscopo più diretto e senza fronzoli di questa settimana, dal 23 al 29 giugno 2025. Le stelle hanno deciso di lasciarci a piedi, e anche la Luna non risparmia battute pesanti. Se pensavate di cavarvela con le solite previsioni zuccherose, preparatevi a scendere dal piedistallo. Stringete le chiappe, si parte! Ariete, questa settimana ti aspetta una carrellata di sorprese…

S’è levato il Sole, ma la Luna c’ha già mandato affan****. Le stelle, invece de brillare, pigliano per il sellino e ci pisciano pure sopra. Benvenuti nell’oroscopo più sincero della settimana, dove non si salva manco l’ascendente del gatto. Stringete le chiappe, si parte! Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Settimana di fuoco, ma te bruci i peli del didietro. Hai voglia a fare progetti: tutto ti si ritorce contro peggio d’un cinghiale nervoso. In amore? Se ti va bene ti pigli un due di picche, sennò un querela. Consiglio stellare: Smettila di pensare che sei un leader. Sei solo il primo a finì nei casini. 🔗 Leggi su Lortica.it