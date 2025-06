Benvenuti all'oroscopo della settimana dal 23 al 29 giugno 2025! Questa settimana, le stelle brillano su di voi, Ariete, portando energia, successi e momenti indimenticabili. Come Elisa che incanta San Siro, anche voi potrete vivere emozioni straordinarie, coronando sogni e raggiungendo nuovi traguardi. Preparatevi a un periodo all'insegna della fortuna e dell'entusiasmo, perché il cielo è dalla vostra parte!

ARIETE – Elisa incanta San Siro . Oltre 54 mila persone per Elisa a San Siro, il 18 giugno. Il concerto di una delle artiste più amate della musica italiana verrà trasmesso prossimamente su Canale 5 (insieme a quelli di altri artisti ), così a coronare una carriera incredibile, fatta di grandi successi e un repertorio straordinario. E straordinaria sarà per voi questa settimana. Ancora. Sì, perché siete tra i segni più fortunati di giugno e dell’estate in generale. Alcune cose che succederanno in questi 7 giorni: al Lavoro sarà tutto ok, per fortuna, in Amore anche. nel fine settimana, inoltre, un picco di Luna favorevole farà sì che chi è in cerca troverà finalmente l’Amore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it