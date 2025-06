Oro rubino e smeraldo sul petto I donatori Avis sono da podio

Una serata indimenticabile di solidarietà e speranza, dove il cuore ha brillato come oro rubino e smeraldo sul petto dei donatori. La festa dell’Avis di Poggio Renatico ha celebrato il valore di ogni gesto altruista, dimostrando che il vero podio è fatto di cittadini consapevoli e generosi. Sono stati proprio loro, con attestati e medaglie, i protagonisti di una comunità unita dalla voglia di salvare vite e costruire un domani migliore.

Una festa, del dono, della solidarietà, di un mondo fatto di cittadini che rispondono sempre presente. Sono questi gli ingredienti della festa dell’associazione Avis di Poggio Renatico che si è svolta l’altra sera. Sorrisi, tanti giovani, donne, persone che non hanno paura a fare la loro parte con un gesto che a volte, spesso, può salvare una vita. E sono stati proprio loro, con l’attestato, la medaglia – ad essere i protagonisti della tradizionale festa sociale dell’Avis. Un’iniziativa molto partecipata, erano presenti il presidente del consiglio comunale Pier Giorgio Brunello e un rappresentante del direttivo Avis Provinciale Alessandro Berselli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oro, rubino e smeraldo sul petto. I donatori Avis sono da podio

