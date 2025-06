Origament Anteprima | poesia interattiva nel fragile splendore della carta

viaggio emozionante tra pieghe e crepe, dove l’arte e la narrazione si incontrano in un fragile splendente di emozioni. Origament: A Paper Adventure invita i giocatori a scoprire un universo unico, fatto di carta e sogni, in cui ogni dettaglio racconta una storia silenziosa ma intensa. Un’esperienza che non lascia indifferenti, pronta a sorprenderti ad ogni angolo di questa avventura di carta.

Nel vasto universo del gioco indipendente, dove ogni progetto cerca di emergere con un'identità distintiva, Origament: A Paper Adventure riesce a colpire al primo sguardo. Sviluppato da The Shady Gentlemen, questo metroidvania si propone come un'esperienza che va ben oltre la sfida ludica: è un racconto silenzioso, delicato e sorprendentemente potente, ambientato in un mondo fatto interamente di carta, devastato dal tempo e dalla guerra. Un regno fragile, tra pieghe e ricordi. L'intero universo di gioco è un'opera d'arte vivente. Ogni nemico, ogni struttura e persino ogni elemento dello sfondo sembra uscito da una bottega artigianale giapponese, realizzato con cura maniacale in autentico stile washi.

In questa notizia si parla di: carta - origament - anteprima - poesia

