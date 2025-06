Orietta Berti Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique insieme nel singolo Cabaret

Orietta Berti, Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique si uniscono in "Cabaret", un brano che promette di diventare il tormentone dell’estate. Dopo il successo di "Discoteca Italiana", Orietta torna a conquistare il pubblico con questa hit fresca e coinvolgente, disponibile dal 27 giugno su tutte le piattaforme. Al suo fianco, una squadra di talenti pronti a infiammare le playlist: l’estate si preannuncia indimenticabile!

, un brano che si candida a tormentone estivo. Orietta Berti è pronta a sorprendere ancora una volta. Dopo il successo di Discoteca Italiana nel 2023, la cantante icona della musica italiana torna sulle scene con Cabaret, il nuovo singolo targato Time Records disponibile dal 27 giugno in radio, negli store digitali e su tutte le piattaforme di streaming. Al suo fianco, ancora una volta, Fabio Rovazzi, artista trasversale che unisce musica, regia e comunicazione con uno stile ironico e fuori dagli schemi. Tra i due c’è ormai un’intesa artistica ben rodata. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Orietta Berti, Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique insieme nel singolo Cabaret

In questa notizia si parla di: orietta - berti - singolo - cabaret

Fabio Rovazzi, la lite in diretta con Orietta Berti: "Dovrai spiegarlo in tribunale" - Una disputa inaspettata ha scosso le acque tranquille di una diretta Twitch tra Fabio Rovazzi e Orietta Berti, culminando con un acceso scambio di parole che potrebbe finire in tribunale.

Orietta Berti è pronta a sorprendere ancora una volta, la cantante icona della musica italiana torna con “Cabaret” feat. Fabio Rovazzi e Fuckyourclique, il nuovo singolo targato Time Records disponibile dal 27 giugno in radio, negli store digitali e su tutte le piat Vai su Facebook

Dopo La discoteca italiana, Orietta Berti e Fabio Rovazzi tornano a collaborare con un brano destinato a movimentare l’estate 2025: “Cabaret” #OriettaBerti #Rovazzi #cabaret - X Vai su X

Orietta Berti e Fabio Rovazzi tornano con il nuovo singolo ‘Cabaret’; Orietta Berti, Rovazzi e FUCKYOURCLIQUE insieme per “Cabaret”: il singolo più atteso dell’estate 2025; Orietta Berti lancia “Cabaret”: il nuovo singolo estivo con Rovazzi e FUCKYOURCLIQUE.

Orietta Berti torna con Cabaret feat. Rovazzi e Fuckyourclique - Orietta Berti è pronta a sorprendere ancora una volta. Riporta ansa.it

Orietta Berti lancia “Cabaret”: il nuovo singolo estivo con Rovazzi e FUCKYOURCLIQUE - Orietta Berti, l’icona della musica italiana, è pronta a sorprendere ancora una volta con il suo nuovo singolo intitolato “Cabaret”. Si legge su megamodo.com