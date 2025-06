Ore decisive per Osimhen super offerta | Napoli e Juve in attesa

Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Victor Osimhen, con la Juventus in attesa e una super offerta già sul tavolo. L’attaccante nigeriano, determinato a cambiare aria, si trova di fronte a una scelta cruciale: accettare questa opportunità o restare al Napoli. Un anno dopo, le dinamiche sembrano ripetersi, lasciando tutti con il fiato sospeso sulla sua prossima mossa. La partita è aperta: come finirà?

Osimhen è sicuro di lasciare il Napoli, ma ancora la sua cessione non è stata definita. La Juve resta in attesa, ma nel frattempo è arrivata una super offerta che il nigeriano sembra intenzionato a prendere in considerazione. Sono ore decisive per capire il futuro di Victor Osimhen. Un anno dopo, l'attaccante nigeriano e il Napoli si ritrovano praticamente nella stessa identica situazione. Lui se ne vuole andare e il club è ben disposto a cederlo, ma le offerte pervenute non sono ancora riuscite a soddisfare entrambe le parti. La Juventus, storicamente interessata al centravanti, non è ancora riuscita a far un passo nella direzione giusta, e qualcuno si mette ora di mezzo.

