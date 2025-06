Ordine | Uscire dal Mondiale per l’Inter sarebbe una manna dal cielo

Per l’Inter, uscire dal Mondiale per Club rappresenterebbe una vera manna dal cielo: un’occasione d’oro per staccare la spina, recuperare energie e ricaricare le batterie. Franco Ordine, ospite a Radio 24, ha sottolineato come questa pausa possa essere fondamentale per i nerazzurri, che con un punto si assicurano gli ottavi. Ora, il club deve valutare se questa scelta possa davvero fare la differenza nel futuro immediato.

Ordine ritiene che l’Inter debba uscire dal Mondiale per Club per staccare un po’ e riprendersi. Ecco come ha spiegato il giornalista. Ai nerazzurri basta un punto per andare agli ottavi. USCIRE UNA MANNA DAL CIELO – Ospite negli studi radiofonici di Radio 24, durante il format Tutti Convocati, Franco Ordine ha parlato del momento dell’Inter al Mondiale per Club. Ecco cos’ha detto a tal proposito. E in particolar modo, secondo il giornalista di fede rossonera, i nerazzurri dovrebbe uscire dal Mondiale: « Se questa fosse l’intenzione sarebbe grave, se invece fosse la conseguenza dello stato attuale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ordine: «Uscire dal Mondiale per l’Inter sarebbe una manna dal cielo»

