Ordinanza di chiusura non rispettata sanzionati tre negozi del centro

Nel primo fine settimana di controlli sull’ordinanza che impone la chiusura alle ore 20 degli esercizi di vicinato, la Polizia Locale ha svolto verifiche in tutta la città. Su un totale di 92 negozi controllati, tre sono stati sanzionati per aver violato le disposizioni di chiusura. Questa azione dimostra l’impegno delle autorità nel mantenere l’ordine e rispettare le regole, garantendo sicurezza e rispetto delle normative per tutti i cittadini.

