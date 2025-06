Ordigno esplode davanti un portone all'Arenaccia | auto danneggiate e vetri in frantumi

Un'esplosione improvvisa scuote il quartiere Arenaccia: alle prime luci dell’alba, un ordigno ha causato danni ingenti a un portone e due auto, con vetri in frantumi anche al primo piano. La scena di devastazione desta preoccupazione tra i residenti. Cosa si nasconde dietro questo atto violento? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa inquietante vicenda.

Alle 5.30 di questa mattina la deflagrazione: danni a un portone e due auto parcheggiate in strada, in frantumi anche i vetri al primo piano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: portone - auto - vetri - frantumi

Raid notturno a Como: otto auto con i vetri in frantumi, fermato un 38enne - Una notte di caos a Como, dove un 38enne di Tavernerio ha seminato il panico frantumando i vetri di otto auto.

Ordigno esplode davanti un portone all’Arenaccia: auto danneggiate e vetri in frantumi; Torna a casa e trova una X incisa sul portone, i sospetti sull'ex compagno denunciato per stalking; Rompono finestrini, dormono nelle nostre auto. All'Esquilino residenti esasperati lanciano l'allarme.

Ordigno esplode davanti un portone all’Arenaccia: auto danneggiate e vetri in frantumi - 30 di questa mattina la deflagrazione: danni a un portone e due auto parcheggiate in strada, in frantumi anche i vetri al primo piano ... Secondo fanpage.it

Raid notturno sulle auto posteggiate in via Manzoni: Arcore si sveglia con i vetri in frantumi - Arcore – Un risveglio amaro per diversi residenti di via Manzoni, dove nella notte tra venerdì e sabato ignoti vandali hanno mandato in frantumi i vetri ... Come scrive mbnews.it