Orale Maturità 2025 come si svolge il colloquio all' esame di Stato e cosa sapere

Se ti prepari all’esame di maturità 2025, sveliamo come si svolge il colloquio orale e cosa devi sapere per affrontarlo con successo. Quest’anno, tra le novità, chi ha avuto solo 6 in condotta dovrà presentare anche un elaborato critico su cittadinanza attiva e solidale. Per chi non può partecipare nelle date previste, ci sono le prove suppletive del 2 e 3 luglio: ecco tutto quello che devi sapere per essere pronto!

Al via gli orali dell'esame di maturità, con una novità: quest'anno chi ha avuto solo 6 in condotta deve presentare anche un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. Gli studenti impossibilitati a partecipare possono sostenere le prove suppletive il 2 e il 3 luglio.

Maturità 2025, Valditara: “Ho realizzato il tema su Carlo Porta. Ricordo anche l’orale con Euripide. Dopo l’Esame andai a Madrid e con un amico girammo per la Spagna” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si rivolge ai maturandi con parole di incoraggiamento e ricordi personali che ispirano fiducia e determinazione.

