Ora arriva il terrorismo Iran allarme shock! Paura per l’Occidente

L'ombra della minaccia nucleare iraniana si fa sempre più inquietante, scuotendo gli animi dell’Occidente. Nel fine settimana, gli Stati Uniti hanno lanciato l’operazione «Operation Midnight Hammer», un massiccio attacco aereo contro i principali centri del programma nucleare iraniano. Un'azione che ha acceso il dibattito sulla sicurezza globale e sul futuro degli equilibri geopolitici. La tensione è alle stelle: cosa succederà ora?

Nel fine settimana, gli Stati Uniti hanno condotto quella che il Pentagono ha definito l'operazione « Operation Midnight Hammer »: un massiccio attacco aereo contro tre centri chiave del programma nucleare iraniano — Fordow, Natanz e Isfahan — utilizzando bombardieri B?2 e missili da crociera, con un totale stimato di circa 190 tonnellate di esplosivi, inclusi bunker-buster GBU?57. Washington sostiene di aver inflitto danni «monumentali» al programma nucleare iraniano, ma Teheran nega conseguenze decisive e respinge l'attacco come una grave violazione del diritto internazionale?. In risposta, l' Iran ha lanciato, in data 23 giugno 2025, una massiccia controffensiva con missili balistici contro basi americane in Qatar e Iraq.

