ora a caserta poi anche il tour in europa

Dalla magica atmosfera di Caserta alla conquista dei palchi europei, Luciano Ligabue continua a regalare emozioni indelebili. Tra fuochi d’artificio e urla di entusiasmo, il rocker emiliano incanta il pubblico con spettacoli mozzafiato e momenti unici. La sua energia travolgente trasforma ogni concerto in un evento memorabile, pronto a lasciarsi alle spalle confini e limiti. E il viaggio musicale di Liga non si ferma qui...

Tra gli spettacolari fuochi d'artificio che illuminavano il cielo nuvoloso sopra il Campovolo e le urla di una folla di centomila persone che riempiva l'Arena Rcf. Ha salutato così Luciano Ligabue il suo pubblico, al termine di tre ore di musica nella ' Notte di Certe notti-Campovolo '. Un concerto costellato da momenti entusiasmanti: un palco mobile su un'enorme Cadillac rossa, con Liga e tutti i musicisti a bordo, che si è mosso tra la folla; la ballerina e acrobata che sulle note e le parole di Piccola stella senza cielo ha danzato muovendosi sul un nastro appeso al soffitto del palco; il buio e il silenzio assoluto, spezzato dalle parole di Roberto Benigni contro tutte le guerre e le stragi di bambini; una gigantesca bottiglia di lambrusco stappata in direzione del pubblico per festeggiare le diverse ricorrenze celebrate da Campovolo 2025, a vent'anni dl primo concerto proprio nello stesso posto.

“E dopo Campovolo il viaggio continua alla Reggia di Caserta, poi in Europa e San Siro tra un anno esatto.”#LaNottediCerteNotti nel servizio del Tg1. Vai su Facebook

LUCIANO LIGABUE: grande successo di pubblico e di critica per LA NOTTE DI CERTE NOTTI, ieri sera a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia), prossime tappe il 6 settembre alla REGGIA DI CASERTA e il 20 giugno 2026 allo Stadio San Siro di MILANO!

