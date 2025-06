OPPO festeggia l’estate e sconta due modelli pensati per affrontare ogni avventura

L’estate è il momento perfetto per rinnovare il tuo smartphone e vivere ogni avventura al massimo. OPPO celebra questa stagione speciale con offerte imperdibili, scontando due modelli pensati per accompagnarti ovunque. Visita l’OPPO Store e scopri come approfittare delle promozioni su OPPO A5 Pro, il compagno ideale per esplorare, divertirsi e catturare ricordi indimenticabili. Non lasciarti sfuggire questa occasione, l’estate ti aspetta!

L'OPPO Store accoglie l'estate scontando entrambe le varianti di OPPO A5 Pro: ecco come approfittare delle offerte.

