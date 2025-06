Oppini è pazzo di Yildiz | Ufficialmente Yildizsessuale Il commento scatena i tifosi dopo Juve Wydad – FOTO

Francesco Oppini non nasconde più il suo entusiasmo: sui social ha dichiarato di essere “Yildizsessuale” dopo lo spettacolo del talento turco contro il Wydad. La sua passione si unisce alla standing ovation dei tifosi, che già lo considerano la vera star del Mondiale per Club. Dopo questa prestazione da urlo, Yildiz si sta affermando come uno dei protagonisti assoluti. E il suo fascino, ora, conquista anche i cuori più scettici.

Oppini è pazzo di Yildiz: «Ufficialmente "Yildizsessuale"». Cosa ha scritto sui social dopo lo show del numero 10 contro il Wydad. È Yildiz-mania dopo Juve Wydad. Lo show del numero 10 bianconero ha scatenato i tifosi della Juventus e non solo: il gioiello turco si sta mettendo in mostra a tutto il mondo in questo Mondiale per Club. Francesco Oppini, invece, è già pazzo di lui. Ufficialmente "Yildizsessuale" #Yildiz #MondialeperClub #Juve — Francesco Maria Oppini (@Fraoppini82) June 22, 2025 OPPINI – «Ufficialmente "Yildizsessuale"». Questo il suo commento su X che ha scatenato anche i tifosi.

