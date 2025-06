Operazione Mare e Laghi Sicuri 2025 della Guardia Costiera

Con l'inizio dell'estate e l'arrivo di milioni di cittadini e turisti, ha preso ufficialmente il via ieri, 16 giugno, l'Operazione "Mare e Laghi Sicuri 2025", che ogni anno garantisce la sicurezza della vita umana in mare e sui laghi italiani. Dal 16 giugno al 21 settembre, oltre 3.000 donne e uomini della Guardia Costiera, supportati da più di 400 mezzi navali e 16 mezzi aerei, saranno quotidianamente impegnati lungo gli 8.000 km di coste italiane e nelle acque dei tre grandi laghi nazionali – Garda, Maggiore e Como – per garantire sicurezza e assistenza a bagnanti, diportisti, subacquei e a quanti scelgono di trascorrere le proprie vacanze a contatto con l'ambiente acquatico.

