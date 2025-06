Operaio viene travolto da una lastra di marmo all'interno di una cava nel Bresciano | morto a 52 anni

Tragedia nel cuore della cava di Botticino: un operaio di 52 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una lastra di marmo. Un incidente che scuote l’intera comunità e solleva importanti interrogativi sulla sicurezza sul lavoro. La sua scomparsa rappresenta una drammatica perdita per le persone che gli volevano bene. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda e riflettere sull’importanza delle misure di prevenzione.

