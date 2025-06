Operaio schiacciato dall’escavatore Il datore di lavoro rischia due anni

Un tragico incidente sul lavoro ha sconvolto la comunità di Besana, quando Stefano Anastasio, 50 anni, ha perso la vita schiacciato sotto il peso della cabina dell’escavatore durante i lavori di costruzione. Ora, a distanza di oltre un anno, l’epilogo giudiziario si avvicina: il Tribunale di Monza deciderà se il datore di lavoro rischia due anni di carcere. La giustizia è chiamata a fare luce su questa drammatica vicenda.

Morto schiacciato sotto il peso della cabina dell’escavatore che stava guidando. Per questo tragico infortunio mortale sul lavoro, avvenuto l’11 gennaio 2022 all’interno di un cantiere edile per una nuova costruzione a Besana e costato la vita a Stefano Anastasio, 50enne originario di Maddaloni, in provincia di Caserta, e residente a Casatenovo nel Lecchese, ora arriva l’epilogo giudiziario. Venerdì il Tribunale di Monza deciderà sulla richiesta di condanna a 2 anni di reclusione per il reato di omicidio colposo presentata dalla Procura per il responsabile della ditta per cui lavorava la vittima, che ha lasciato moglie e due figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it