Operaio muore schiacciato sotto a una pietra

Tragedia in cava a Faloppio, dove un operaio di 57 anni ha perso la vita schiacciato da una pesante pietra. L’incidente, avvenuto poco dopo le 11 del 23 giugno, ha sconvolto tutta la comunità , allarmata dalle gravi conseguenze di un lavoro così pericoloso. Gli sforzi dei soccorritori sono stati vani e ora si apre un’indagine per chiarire le cause di questa tragedia. La sicurezza sul lavoro deve restare una priorità assoluta.

Un operaio di 57 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una pietra di grandi dimensioni all'interno di una cava in località Fornace, a Faloppio (Como). L'incidente L'allarme è scattato poco dopo le 11 del 23 giugno. A lanciarlo sono stati gli stessi colleghi dell'uomo che hanno. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Operaio muore schiacciato sotto a una pietra

