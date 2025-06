Open d’Italia in Toscana dopo 42 anni | i big del golf arrivano all’Argentario

Dopo 42 anni, l’Open d’Italia di golf ritorna in Toscana, portando con sé i grandi nomi del circuito internazionale. Con cinque tra i migliori dieci della 'Race to Dubai', 15 vincitori stagionali e un montepremi di tre milioni di dollari, l’evento promette emozioni uniche dal 26 al 29 giugno 2025 all’Argentario Golf Club. Un appuntamento imperdibile che conferma la Toscana come capitale del golf italiano e mondiale.

Cinque tra i migliori dieci giocatori della 'Race to Dubai', 15 vincitori stagionali, un montepremi di tre milioni di dollari e la diretta su Sky Sport. E' questo l'Open d'Italia di golf, che torna in Toscana dopo 42 anni e andrà in scena dal 26 al 29 giugno 2025, sul percorso dell'Argentario Golf Club di Monte Argentario

L’Open d’Italia arriva in Toscana. Per un weekend dal 26 al 29 giugno Monte Argentario diventa capitale italiana del golf - L’Open d’Italia, uno degli eventi più attesi nel mondo del golf, fa ritorno in Toscana dal 26 al 29 giugno, trasformando Monte Argentario nella capitale italiana di questo sport.

