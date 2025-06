One Piece | Joe Manganiello afferma che il debutto di Crocodile nella serie Netflix sarà Fantastico!

Joe Manganiello ha dichiarato che il debutto di Crocodile nella serie Netflix di One Piece sarà “fantastico”, accendendo l’entusiasmo dei fan. La seconda stagione, in fase di produzione, promette di superare le aspettative, arricchendo il mondo di Eiichiro Oda con personaggi iconici. Con Manganiello entusiasta del suo ruolo, l’attesa cresce: Crocodile si prepara a lasciare il segno come uno dei villain più memorabili della serie.

La seconda stagione della serie live-action di One Piece su Netflix è in piena fase di produzione, e l'attesa cresce, specialmente con le nuove anticipazioni di Joe Manganiello sul suo ruolo di Mr. 0, alias il temibile Sir Crocodile. La prima stagione ha riscosso un successo clamoroso, e la prossima è destinata a superarla, introducendo personaggi cruciali e ampliando il mondo di Eiichiro Oda. Joe Manganiello: "Crocodile è la cosa più bella che abbia mai fatto!". Manganiello, in una recente intervista con Eva Carducci su Instagram, ha espresso un entusiasmo contagioso riguardo alla sua interpretazione di Crocodile.

