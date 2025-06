Onde musicali sul Lago d’Iseo | musica arte e lirica da vivere fra natura e talento

Immergiti nell’incantevole cornice del Lago d’Iseo, dove arte, musica e poesia si intrecciano in un’esplosione di emozioni. Dal 2017, “Onde musicali sul Lago d’Iseo” porta sapori culturali unici fra natura e talento, regalando momenti indimenticabili di spettacolo tra le acque e i paesaggi mozzafiato. Preparati a vivere un’esperienza vibrante: il festival continua a surpreendere e coinvolgere, portando il meglio della scena artistica italiana sulle sponde del Sebino.

È scattata il 29 maggio a Iseo (Bs) con lo spettacolo di teatro-canzone Storie di lago l'ottava edizione di "Onde musicali sul Lago d'Iseo", il festival organizzato dall'Associazione Luigi Tadini di Lovere in collaborazione con Visit Lake Iseo (l'ente di promozione turistica del Lago d'Iseo), che dal 2017 anima nei mesi estivi (ma non solo) le due sponde del Sebino e alcuni Comuni limitrofi. Musica e paesaggi: il Lago d'Iseo accoglie il Concorso Lirico Internazionale Franco Ghitti. Dal 29 maggio al 6 settembre 2025, torna per l'ottavo anno consecutivo "Onde musicali sul Lago d'Iseo", il festival musicale che porta suoni, emozioni e grande musica in scenari suggestivi del Sebino.

ARIE SUL LAGO | DOMENICA 1 GIUGNO Ore 21:00 | Sagrato della Pieve, Iseo Lirica e operetta sul Lago d’Iseo! Nell’ambito del progetto Onde Musicali, un concerto dedicato alle arie ambientate sui laghi europei. Con Elena d’Angelo (soubrette sopran Vai su Facebook

Onde musicali sul Lago d'Iseo chiude con Concorso internazionale di canto lirico Franco Ghitti Tenore - L'evento si svolgerà presso la sala culturale De Lisi di Pisogne da venerdì 27 a domenica 29 giugno con il concerto finale aperto al pubblico (domenica 29 giugno, ore 16.

