Onde alte a Torre a Mare due ragazzi recuperati da uno scoglio | le immagini del salvataggio

Due giovani sono stati prontamente salvati dalla Guardia Costiera a Torre a Mare, dopo essere rimasti isolati su uno scoglio tra onde impetuose e vento forte. Le immagini del salvataggio raccontano di un intervento coraggioso e tempestivo, che ha messo in risalto la professionalità e il cuore dei soccorritori. Un esempio di come la prontezza e l’esperienza possano fare la differenza in situazioni di emergenza, dimostrando ancora una volta che la sicurezza viene prima di tutto.

Recuperati dalla Guardia Costiera dopo essere rimasti isolati su uno scoglio a causa del mare mosso e del forte vento: è quanto mostrato dalle immagini del Corpo marittimo riguardante l'intervento avvenuto a Torre a Mare un paio di giorni fa. Il Rescue Swimmer, nonostante le difficili.

Acque agitate, due ragazzi bloccati su uno scoglio: il salvataggio a Torre a Mare - In un'occasione che ha messo alla prova il coraggio e la prontezza, due ragazzi sono rimasti bloccati su uno scoglio a Torre a Mare, ostacolati dalle onde impetuose e dal vento di maestrale.

