Ondata di super caldo in Lombardia | allerta arancione a Brescia e Milano

L'estate si fa sentire con forza in Lombardia, dove l'ondata di caldo estrema ha portato un'allerta arancione a Brescia e Milano. Le temperature torride e l'afa intensa mettono a dura prova i cittadini, richiudendoli nelle case o invogliandoli a cercare refrigerio ovunque possibile. È fondamentale conoscere le previsioni e adottare le giuste precauzioni per affrontare questa settimana di fuoco. Martedì 24 giugno si prevede un bollino...

Milano, 23 giugno 2025 – Allerta arancione per le ondate di calore domani e mercoledì a Brescia e Milano. Settimana di grande, gradissimo caldo in Lombardia, soprattutto in pianura con l’afa che aumenterà le temperature percepite di quelle reali. Lo dicono le previsioni meteo ma anche il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, con le previsioni a 24, 48 e 72 ore per 27 città . Martedì 24 giugno. Domani è previsto bollino arancione (allerta di livello 2, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute per bambini, anziani e fragili) in 7 città : Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Perugia e Torino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ondata di super caldo in Lombardia: allerta arancione a Brescia e Milano

In questa notizia si parla di: milano - caldo - lombardia - brescia

Caldo estivo in settimana e piogge nel weekend: le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno a Milano e in Lombardia - Previsioni meteo per il ponte del 2 giugno a Milano e in Lombardia: un atteso caldo estivo nei primi giorni della settimana, seguito da possibili piogge nel weekend.

Con 1,86 miliardi di euro (3.333 euro per famiglia, +3,9% sul 2023) la provincia è inoltre seconda in Lombardia dietro solo a Milano. Nel 2024 consumi trainati da acquisti per auto, moto ed elettrodomestici Vai su Facebook

Ondata di caldo in Lombardia, venerdì giornata infernale: picchi fino a 40 gradi. Quale è la città più rovente?; Caldo estremo a Milano e Brescia: fino a 37,5 gradi. I 10 consigli per resistere all’afa; Milano, indice di vivibilità climatica 2024: a febbraio e marzo record di pioggia, mai così tanta acqua dal 1776. E l'inverno è sparito.

Ondata di super caldo in Lombardia: allerta arancione a Brescia e Milano - Domani e dopo sono previste temperature bollenti di giorno ma anche di notte con l’afa che aumenterà i disagi sulla pianura padana ... Segnala ilgiorno.it

Meteo Milano e Lombardia, l’anticiclone Pluto spalanca la porta al caldo e all’afa: temperature roventi - Massime anche a quota 34 ma unite all’afa la temperatura percepita sarà ben più alta. ilgiorno.it scrive