Omrzel e la maledizione del Giro NextGen | da Di Luca nel 1998 NESSUNO di quelli che ha fatto podio ha poi vinto il Giro vero!

Dal 1998, quando nessuno degli under 23 saliti sul podio in questa prestigiosa corsa ha poi conquistato il Giro d’Italia, si è diffusa una vera e propria maledizione. La 48ª edizione del Giro Next Gen, conclusasi ieri a Pinerolo con la sorprendente vittoria di Jakob Omrzel, potrebbe segnare un punto di svolta: sarà lui a infrangere definitivamente questa antica maledizione? Solo il tempo potrà dirlo, ma il giovane sloveno ha tutte le carte in regola per scrivere la propria storia…

La 48ma edizione del Giro Next Gen ha visto trionfare ieri a Pinerolo lo sloveno Jakob Omrzel. Il corridore della Bahrain Victorious Development Team è riuscito a ribaltare la situazione in classifica generale negli ultimi chilometri di gara andandosi a prendere una bellissima vittoria. Sarà lui che riuscirà a rompere la maledizione della Corsa Rosa per gli under 23? Dal 1998 (ci sono state delle pause di qualche anno nel quale non si sono disputate alcune edizioni) ad oggi nessuno di coloro che ha fatto podio ha poi vinto il Giro dei grandi. L’ultimo a riuscirci, proprio 27 anni fa, è stato Danilo di Luca, poi trionfatore nel 2007 in maglia Liquigas nella Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Omrzel e la maledizione del Giro NextGen: da Di Luca nel 1998, NESSUNO di quelli che ha fatto podio ha poi vinto il Giro vero!

