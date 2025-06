Un intricato intreccio di mistero e intrighi si dipana a Villa Pamphili, dove la sorella di Kaufmann accusa il fratello di aver ucciso Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda. Tra cene con registi hollywoodiani e un arresto in Grecia, questa vicenda sconvolge l’opinione pubblica. Ma cosa c’è dietro questa tragica doppia perdita? La verità sta emergendo, e il suo peso potrebbe cambiare tutto.

La sorella ne √® sicura: ad uccidere la 28enne¬†Anastasia Trofimova¬†e la piccola Andromeda √® stato lui,¬†Francis Charles Kaufmann, alias Rexal Ford. Per il duplice omicidio di Villa Pamphili (Roma) lo statunitense √® attualmente in carcere a Larissa, in Grecia, dopo l'arresto sull'isola di Skiathos. 🔗 Leggi su Today.it