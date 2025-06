Omicidio Tramontano la difesa di Impagnatiello in Appello | Con la gravidanza temeva per la sua immagine

La lotta legale per Impagnatiello si infittisce: dopo la condanna all’ergastolo, i suoi avvocati cercano di smantellare le aggravanti, sostenendo che non ci siano prove di un omicidio pianificato. La difesa punta a ribaltare l’accusa, mentre emergono fatti come la gravidanza della vittima, Tramontano, che potrebbero aver influito sull’immagine del processo. La sentenza d’appello si avvicina, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro del caso.

Dopo la condanna all'ergastolo in primo grado, i legali del barman puntano a far cadere le aggravanti: "Non vi è prova di un omicidio pianificato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Tramontano, la difesa di Impagnatiello in Appello: "Con la gravidanza temeva per la sua immagine"

In questa notizia si parla di: omicidio - tramontano - difesa - impagnatiello

Omicidio Tramontano, la difesa di Impagnatiello: “Non è crudele. Non voleva uccidere Giulia ma provocare l’aborto” - Nell'udienza di appello, emerge un ritratto complesso di Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all'ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano e del bambino.

+++Giulia Tramontano: mercoledì l’appello, per la difesa Impagnatiello voleva uccidere solo il feto+++ “Impagnatiello voleva provocare l’aborto e non causare la morte di Giulia. La sua condotta è stata grossolana e maldestra”. È quanto si legge nella memoria Vai su Facebook

Omicidio di Giulia Tramontano, per la difesa di Impagnatiello non ci fu un piano ma solo una serie di errori; Omicidio Tramontano, Impagnatiello voleva uccidere solo il feto e non Giulia; Femminicidio Giulia Tramontano, difesa Impagnatiello verso il ricorso in appello.

Omicidio Tramontano, la difesa di Impagnatiello: “Non è crudele. Non voleva uccidere Giulia ma provocare l’aborto” - Mercoledì 25 giugno a Milano il processo d'appello, con possibile sentenza in giornata, dopo la condanna all’ergastolo in primo grado. Riporta msn.com

Giulia Tramontano uccisa, la difesa: «Impagnatiello non è crudele, voleva solo uccidere il feto» - Mercoledì 25 giugno è in programma il processo per l'omicidio di Giulia Tramontano e del bimbo ... Secondo ilmattino.it