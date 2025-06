Omicidio-suicidio a Villa di Tirano | uccide la madre malata e si toglie la vita

Una tragedia sconvolgente scuote Villa di Tirano: un uomo, nel dramma di una vita difficile, ha ucciso la madre malata e poi si è tolto la vita. La scoperta, avvenuta questa mattina, ha lasciato sgomenti i residenti e le autorità locali. Un episodio che solleva ancora una volta il peso delle sfide familiari e della salute mentale. La comunità si stringe nel dolore, chiedendosi come sia potuto arrivare a tanto.

Maria Borserini uccisa a 89 anni da Emilio Del Dosso Vanari. Tragedia familiare questa mattina in Valtellina, dove un uomo ha ucciso l’anziana madre e poi si è tolto la vita con la stessa arma. La drammatica scoperta è avvenuta in una palazzina di via Roma, a Villa di Tirano, a pochi chilometri dal confine svizzero. Secondo quanto ricostruito, la tragedia è stata scoperta in mattinata dalla collaboratrice domestica della donna e del figlio, che abitavano nella stessa abitazione. L’anziana, Maria Borserini, 89 anni, era stata colpita da un ictus nei mesi scorsi e le sue condizioni di salute l’avevano costretta a letto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it