Omicidio-suicidio a Villa di Tirano | indagini in corso

Una drammatica tragedia scuote Villa di Tirano questa mattina: madre e figlio hanno perso la vita in circostanze ancora da chiarire, con le indagini in corso. La comunità è sconvolta, mentre le forze dell'ordine lavorano per fare luce su questa dolorosa vicenda. Vi terremo aggiornati su sviluppi e approfondimenti.

Tragedia questa mattina a Villa di Tirano: in quello che si configura, stando alle prime indiscrezioni, come un omicidio-suicidio, madre e figlio (le cui generalit√† non sono ancora state rese note) hanno perso la vita. Sul luogo della tragedia il dottor Latorre su disposizione del Procuratore. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ¬© Sondriotoday.it - Omicidio-suicidio a Villa di Tirano: indagini in corso

