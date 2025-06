Omicidio-suicidio a Villa di Tirano | indagini in corso

Una tragedia sconvolge Villa di Tirano questa mattina, con la scoperta di un omicidio-suicidio che ha coinvolto madre e figlio. Le autorità sono già al lavoro per chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda, ancora avvolta nel mistero. Mentre le indagini proseguono, si resta in attesa di ulteriori informazioni che possano fare luce su questa dolorosa perdita.

Tragedia questa mattina a Villa di Tirano: in quello che si configura, stando alle prime indiscrezioni, come un omicidio-suicidio, madre e figlio (le cui generalità non sono ancora state rese note) hanno perso la vita. Sul luogo della tragedia il dottor Latorre su disposizione del Procuratore. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it