Omicidio Resinovich Visintin a Sterpin | Rispetto per Liliana

Davanti al palazzo di giustizia di Trieste, si è svolto un incontro carico di tensione e rispetto nel contesto del caso Resinovich. Sebastiano Visintin, marito della scomparsa e ora indagato per omicidio, ha lasciato una dichiarazione chiara rivolta a Claudio Sterpin, presunto amante: «Rispetto per Liliana, questo chiedo io e basta…». Un gesto che sottolinea l’importanza di onorare la memoria di Liliana in un momento così delicato.

Davanti al palazzo di giustizia di Trieste, dove lunedì 23 giugno si è tenuta un'udienza nell'ambito del caso della morte di Liliana Resinovich, si sono incontrato Sebastiano Visintin, marito della donna e ora indagato per omicidio, e Claudio Sterpin, indicato come il presunto amante. Mentre Visintin era a colloquio con i giornalisti, al passaggio di Sterpin, ha dichiarato rivolgendosi all'uomo: «Rispetto per Liliana, questo chiedo io e basta. Non con le mani si può fare quello che vuoi». La frase sembra rispondere direttamente a una dichiarazione rilasciata in passato da Sterpin, il quale aveva affermato: «L'amore si può fare anche con le mani».

