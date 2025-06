Omicidio Resinovich | è il giorno di Sterpin in tribunale | in aula anche la procuratrice

Il processo per l'omicidio Resinovich si fa sempre più cruciale: oggi, nell'aula del tribunale, si svolge il tanto atteso incidente probatorio a carico di Claudio Sterpin. La presenza della procuratrice capo Patrizia Castaldini sottolinea l'importanza di questa fase, mentre gli avvocati delle parti assistono con attenzione. Un passo decisivo nel tentativo di fare luce sulla tragica vicenda e di arrivare alla verità.

Il giorno dell'incidente probatorio a carico di Claudio Sterpin è arrivato. L'udienza nell'aula del gip Flavia Mangiante è in corso, alla presenza anche della procuratrice capo Patrizia Castaldini che ha deciso di essere presente all'esame. Presenti anche gli avvocati delle parti

Liliana Resinovich, Sterpin: Visintin ha premeditato e sa tutto, verrà provato.

Caso Resinovich, Sterpin in tribunale - Incidente probatorio per acquisire la testimonianza dell'amico di Liliana, che potrà essere usata nel corso del processo. Si legge su rainews.it

