Omicidio Paganelli cosa succede oggi | prima udienza preliminare dopo richiesta rinvio a giudizio per Dassilva

Oggi si apre un nuovo capitolo nel tragico caso Paganelli con la prima udienza preliminare dopo il rinvio a giudizio per Louis Dassilva, il 34enne accusato di omicidio volontario. L'imputato si trova sotto i riflettori per aver commesso un atto crudele e premeditato, approfittando della vulnerabilità della vittima. La vicenda tiene ancora alta l’attenzione pubblica: cosa succederà oggi in aula? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Si tiene oggi la prima udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Louis Dassilva, il 34enne accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. All'uomo viene contestato l'omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, di aver approfittato della minorata difesa, dei motivi futili e della crudeltà . 🔗 Leggi su Fanpage.it

