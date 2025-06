Omicidio Mastropasqua c' è la confessione | Ho sparato gli dovevo dei soldi e minacciava me e la mia famiglia

L’omicidio di Giovanni Mastropasqua a Foggia scuote la città: Donato Romano, 43 anni, si presenta davanti alla gip e confessa di essere stato lui a sparare, motivato da debiti e minacce rivolte a lui e alla sua famiglia. Una confessione che getta nuova luce sulla drammatica vicenda, evidenziando come pressioni e crisi possano sfociare in tragedie irreparabili. La verità emerge, ma resta ancora molto da chiarire su questa intricata vicenda.

“Ho sparato io, gli dovevo dei soldi e minacciava di ammazzare me e la mia famiglia”. Donato Romano, 43enne foggiano fermato per l’omicidio di Giovanni Mastropasqua, è comparso questa mattina davanti alla gip Francesca Mannini del Tribunale di Foggia, confessando l’omicidio e contestualizzando. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Omicidio Mastropasqua, c'è la confessione: “Ho sparato, gli dovevo dei soldi e minacciava me e la mia famiglia”

