Omicidio Liliana Resinovich rivelazione dell' amica Laura su Sebastiano Visintin gli hard disk e 20 mila euro

Nel giallo dell’omicidio di Liliana Resinovich, nuove rivelazioni scuotono l’indagine: l’amica Laura svela dettagli su Sebastiano Visintin, coinvolto anche con prove cruciali custodite negli hard disk. Claudio Sterpin fa luce sui rapporti con Liliana, accusando Visintin di aver spiato la moglie e di essere al centro di un intreccio di misteri, anche legati a 20 mila euro. La verità sta emergendo, mentre il caso si infittisce.

Claudio Sterpin spiega i rapporti con Liliana Resinovich e accusa Sebastiano Visintin di aver spiato la moglie: prove custodite negli hard disk. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio Liliana Resinovich, rivelazione dell'amica Laura su Sebastiano Visintin, gli hard disk e 20 mila euro

In questa notizia si parla di: liliana - resinovich - sebastiano - visintin

Liliana Resinovich, i legali del marito Sebastiano Visintin: “Stupiscono critiche al tecnico per la frattura” - Gli avvocati di Sebastiano Visintin reagiscono alle critiche mosse al tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari, dopo la querela presentata dal fratello di Liliana Resinovich riguardo a una frattura.

Caso Resinovich, Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie ha chiesto a Claudio Sterpin 'rispetto per Liliana'. I due si sono incontrati all'esterno del Palazzo di Giustizia #ANSA Vai su Facebook

Caso Resinovich, Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie, ha chiesto a Claudio Sterpin 'rispetto per Liliana'. I due si sono incontrati all'esterno del Palazzo di Giustizia #ANSA Vai su X

Liliana Resinovich, spuntano 5 hard disk e la cartella 'Modigliani': dentro vecchie foto con Claudio Sterpin. Forse il marito la controllava; Resinovich, l'amico Sterpin in tribunale: «Liliana l'hanno cercata tutti meno che uno»; Liliana Resinovich, Sterpin: “Tutti l’hanno cercata tranne uno”. Incontro con Visintin in tribunale: “Rispetto”.

Omicidio Resinovich, Visintin a Sterpin: «Rispetto per Liliana» - Faccia a faccia tra Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin fuori dal tribunale di Treviso: «Rispetto per Liliana», ha detto il marito di Resinovich. msn.com scrive

Resinovich, la testimonianza di Sterpin: «Sebastiano Visintin? È stato l'unico a non cercarla perché sapeva che non sarebbe tornata» - È iniziato da poco, oggi lunedì 23 giugno, l'incidente probatorio per cristallizare la testimonianza di Claudio Sterpin l'amico speciale di Liliana Resinovich la donna ... Secondo msn.com