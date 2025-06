Omicidio Liliana Resinovich Claudio Sterpin provoca Sebastiano Visintin | Quel che fa e dice vale zero

Nel caso dell’omicidio di Liliana Resinovich, le recenti dichiarazioni di Claudio Sterpin al Tribunale di Trieste esasperano il clima di tensione, confermando la sua versione dei fatti e criticando duramente Sebastiano Visintin: “Quel che fa e dice vale zero”. Una frase che riassume lo scontro tra gli imputati e apre nuove riflessioni sulla verità di questa intricata vicenda.

Sebastiano Visintin avrebbe chiesto a un amico di custodirle, trattandosi di foto personali, pochi giorni dopo la scomparsa della donna nel dicembre 2021. Lo riporta la trasmissione "Quarto grado" Vai su Facebook

