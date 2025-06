Omicidio Legrottaglie Giannattasio non risponde alle domande del gip

Nel cuore di Brindisi, il caso dell'omicidio del carabiniere Carlo Legrottaglie si fa sempre più complesso. Simone Orazio, Camillo Giannattasio, arrestato a giugno, ha scelto di non rispondere alle domande del gip, alimentando il mistero e le tensioni attorno alla vicenda. La sua posizione in questa intricata vicenda giudiziaria rimane avvolta nell'incertezza, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi che potrebbero fare luce su una tragedia che ha sconvolto la comunità.

BRINDISI - Non ha risposto alle domande del gip del tribunale di Brindisi Simone Orazio, Camillo Giannattasio, il 57enne di San Giorgio Ionico, arrestato il 12 giugno dalla polizia del commissariato di Grottaglie, dopo l'omicidio del carabiniere Carlo Legrottaglie. L'uomo che guidava la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Omicidio Legrottaglie, Giannattasio non risponde alle domande del gip

In concorso con Michele Mastropietro, morto in un conflitto a fuoco con la polizia, è indiziato per l'omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie a Francavilla Fontana il 12 giugno

In concorso con Michele Mastropietro, morto in un conflitto a fuoco con la polizia, è indiziato per l’omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie a Francavilla Fontana il 12 giugno Vai su Facebook

ARSENALE Brigadiere Legrottaglie: il gip conferma il concorso in omicidio per Giannattasio - Brindisi – La tragica morte del brigadiere Carlo Legrottaglie a Francavilla Fontana si arricchisce di nuovi dettagli giudiziari. statoquotidiano.it scrive