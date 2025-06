Omicidio in Colombia Biologo italiano fatto a pezzi Scattano quattro arresti

Un orrore scioccante scuote Santa Marta, in Colombia: il corpo smembrato di Alessandro Coatti, biologo italiano di 38 anni, viene ritrovato in una valigia. L’orrore si espande oltre l’oceano, coinvolgendo la comunità internazionale e portando all’arresto di quattro sospetti. La tragica vicenda apre uno squarcio su misteri e motivazioni ancora da chiarire, lasciando tutti con il fiato sospeso e un senso di ingiustizia inevasa.

E’ il 6 aprile del 2025. Viene trovato un corpo fatto a pezzi, alcuni poveri resti in una valigia. L’orrore da Santa Marta, città sul mar dei Caraibi in Colombia, attraversa l’oceano, arriva in Italia. È il corpo di Alessandro Coatti, 38 anni, biologo ricercatore alla Royal Society of Biology di Londra dove viveva da 8 anni. La sua famiglia – il papà Gabriele Coatti, mamma Sandra Lovato – abita a Longastrino, 1.930 abitanti che si dividono i comuni di Argenta e Alfonsine, la provincia di Ferrara e quella di Ravenna. Sei aprile, ieri. Il cerchio si stringe. Vengono arrestate quattro persone. L’annuncio della Procura della Repubblica di Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio in Colombia. Biologo italiano fatto a pezzi. Scattano quattro arresti

