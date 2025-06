Omicidio Giulia Tramontano al via l’appello | la difesa di Impagnatiello nega la premeditazione e chiede attenuanti

Il caso di Giulia Tramontano scuote l’Italia: si apre l’appello nel processo contro Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all’ergastolo. La difesa nega la premeditazione e propone una lettura diversa, sottolineando errori e crisi emotiva anziché crudeltà pianificata. Un racconto che mette in discussione le accuse e accende il dibattito sulla natura dei comportamenti umani di fronte a tragedie così profonde. Riusciranno le nuove argomentazioni a cambiare il corso della giustizia?

Non fu un agguato, ma un "susseguirsi di errori". Nessuna pianificazione, nessuna crudeltà, solo l'incapacità di un uomo di reggere il crollo dell'immagine "perfetta" che aveva costruito di sé. Con queste parole la difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, prova a ribaltare .

