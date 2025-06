Omicidio Foggia convalidato fermo di Donato Romano | L'ho ucciso per le minacce legate a un prestito

Un dramma scuote Foggia: Donato Romano, artigiano di 43 anni, ha confessato di aver ucciso Giovanni Mastropasqua il 19 giugno, motivato dalle minacce legate a un prestito. La convalida del fermo e la custodia cautelare sono state disposte dal gip, segnando un capitolo oscuro nella cittĂ . Un caso che solleva interrogativi sulla tensione tra credito e disperazione, e che ci invita a riflettere sulle conseguenze di decisioni estreme. Continua a leggere.

Donato Romano, artigiano di 43 anni, ha confessato l'omicidio di Giovanni Mastropasqua, avvenuto a Foggia il 19 giugno. Ha detto di aver agito per le minacce ricevute legate a un prestito. Il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

