Omicidio di Pierina oggi l' udienza preliminare La famiglia | Chiediamo giustizia La difesa | Louis è fiducioso

Oggi, 23 giugno, si apre un importante capitolo nel caso di Pierina Paganelli: l’udienza preliminare davanti al gup Raffaele Deflorio. La famiglia chiede giustizia, mentre la difesa di Louis Dassilva si mostra fiduciosa. L’esito di questa udienza potrà cambiare le sorti di una vicenda che ha scosso tutta la comunità, portando finalmente alla luce la verità. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

È iniziata oggi, 23 giugno, a partire dalle 9.15, l’udienza preliminare davanti al gup Raffaele Deflorio per decidere le sorti di Louis Dassilva, unico indagato per la morte di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023 con 27 coltellate nel garage di via del Ciclamino. Manuela Bianchi, nuora. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Omicidio di Pierina, oggi l'udienza preliminare. La famiglia: "Chiediamo giustizia". La difesa: "Louis è fiducioso"

