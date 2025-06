Omicidio di Giulia Tramontano per la difesa di Impagnatiello non ci fu un piano ma solo una serie di errori

L'omicidio di Giulia Tramontano, culminato nella tragica scomparsa della giovane donna e del suo bambino, ha scosso l'intera Italia. Tuttavia, la difesa di Alessandro Impagnatiello sostiene che non si trattò di un piano premeditato, ma di una serie di errori legati alla personalità narcisistica dell'imputato. Questa prospettiva apre nuovi interrogativi sulla dinamica del delitto, sfidando le interpretazioni tradizionali e invitando a riflettere sulle responsabilità individuali in casi così complessi.

Non un agguato ma una serie di errori per via della sua personalista narcisistica. Lo sostiene la difesa di Alessandro Impagnatiello, il trentaduenne condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano, la sua compagna al settimo mese di gravidanza.

