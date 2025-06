Omicidio Coatti rientrata in Italia la salma del biologo | quattro arresti in Colombia

È arrivata oggi a Ravenna la salma di Alessandro Coatti, il biologo di 38 anni brutalmente ucciso in Colombia lo scorso 6 aprile. La tragica perdita ha scosso la comunità e riaccende i riflettori sulle indagini in corso. Con quattro arresti eseguiti recentemente nel paese sudamericano, le autorità italiane e colombiane lavorano intensamente per fare giustizia. Un fatto che apre nuovi orizzonti sulla vicenda e sulla ricerca della verità.

È arrivata oggi, lunedì 23 giugno, a Ravenna la salma di Alessandro Coatti, il biologo molecolare di 38 anni originario di Longastrino, ucciso il 6 aprile scorso in Colombia. La notizia è stata diffusa dall' ambasciata d'Italia a Bogotà, che ha anche annunciato importanti sviluppi nelle indagini. Nelle ultime ore, infatti, le autorità colombiane hanno eseguito quattro provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti cittadini locali – tre uomini e una donna – ritenuti responsabili dell' omicidio di Coatti. Gli arresti sono avvenuti in diverse città: Bogotà, Santa Marta, Medellin e Arjona-Bolivar, nel dipartimento di Magdalena, nel nord del Paese caraibico.

