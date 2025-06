Omicidio Coatti il cerchio si stringe | in trappola la banda dei quattro Vorrei portare i fiori sulla tomba

L’ombra di un tragico delitto si allunga su Ferrara, mentre la vicenda di Alessandro Coatti, il giovane studente morto in Colombia, scuote la comunità. Il cerchio si stringe attorno alla banda dei quattro, e il dolore si mescola con la sete di giustizia. Un desiderio sincero emerge tra le lacrime: portare un fiore sulla sua tomba, simbolo di speranza e ricordo eterno. La verità si avvicina, e il mistero si dipana.

Ferrara, 23 giugno 2025 – "Spero un giorno di poter portare un fiore sulla sua tomba, che tornino in Italia i resti di quel ragazzo, il mio allievo prediletto. Non c'è più umanità". MORTO OMICIDIO COLOMBIA ALESSANDRO COATTI Augusto Fuschini, 65 anni, è stato per una vita in cattedra al liceo scientifico Montalcini di Argenta. Era lui il prof all'esame di maturità di Alessandro Coatti, 38 anni, studente modello morto laggiù, lontano. Fatto a pezzi. Santa Marta, una città di mezzo milione di abitanti sul mar dei Caraibi in Colombia. Era il 6 aprile del 2025. Il cerchio delle indagini si è stretto, sono stati arrestati 4 cittadini colombiani ritenuti responsabili dell'omicidio di Alessandro, biologo ricercatore alla Royal Society of Biology di Londra dove viveva da 8 anni.